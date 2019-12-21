Общество

Сотрудники ИК-2 представили сельскохозяйственную продукцию на ярмарках выходного дня

В текущем месяце сотрудники отдела маркетинга исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области приняли участие в ярмарках выходного дня города Острова и деревни Крюки, где представили сельскохозяйственную продукцию, выращенную на базе учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Продукция пользовалась спросом среди местного населения. Граждане охотно приобретали овощи, отмечая достойное качество. Так на ярмарках было реализовано 290 килограмм свежей капусты.

Кроме того, с целью реализации оставшейся части овощной продукции, был заключен контракт с УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на общую сумму 175 тысяч рублей. По данному контракту было отгружено 15 тонн капусты.