Общество

Фонд защиты прав участников долевого строительства намерены создать в Псковской области

В Псковской области намерены создать Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 23 декабря, члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов.

Как пояснила председатель регионального комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова, проектом закона области предусматривается право администрации Псковской области создать унитарную некоммерческую организацию в организационно-правовой форме фонда в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства.

В силу положений федерального законодательства фонду будут передаваться имущество (в том числе имущественные права) и обязательства застройщиков, признанных банкротами, для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства.

«В настоящее время в Псковской области проблемных объектов нет. Предвижу вопрос по дому на улице Юбилейной, 39, но меры, принимаемые комитетом совместно с администрацией Пскова и застройщиком, позволили прийти к тому, что с 17 декабря этот объект больше не является проблемным», - заверила Татьяна Смирнова.

Депутаты поинтересовались ситуаций с домом на Новгородской, 19 (застройщик «Псковтехстрой»). Татьяна Смирнова ответила, что этот объект никогда не признавался проблемным, хотя «попадал под признаки». Публично-правовая компания – федеральный фонд защиты дольщиков также не причислил данный дом к проблемным объектам.

Члены парламентского комитета выразили сомнение, что сам факт создания фонда решит проблему обманутых дольщиков. Однако Татьяна Смирнова сказала, что его наличие мотивирует застройщиков работать в правовом поле, кроме того, это важный показатель в оценке региона со стороны Минстроя.

Парламентский комитет по бюджету большинством голосов поддержал документ, окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.