Общество

Фракция КПРФ проголосует за бюджет Псковской области 2020 года в первом чтении, но откажется поддержать его во втором

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов намерена поддержать проект бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период, когда он будет возвращен в первое чтение, но не станет голосовать за главный финансовый документ во втором чтении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, позицию фракции озвучил сегодня, 23 декабря, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике депутат-коммунист Дмитрий Михайлов.

«Мы видим старания губернатора по получению дополнительных средств. Поэтому, если бюджет будет возвращен в первое чтение, мы будет голосовать за. Однако во втором чтении фракция будет голосовать против», - заявил он.

«Спорили, дискутировали, но решили так», - добавил Дмитрий Михайлов.