Общество

Гастроли театра «Пушкинская школа» завершились в музее-заповеднике «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершились традиционные гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа». Труппа сыграла в Святогорье 10 спектаклей по произведениям Александра Пушкина и других русских классиков, а также Уильяма Шекспира, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На этих показах в музее побывало порядка 3,8 тыс зрителей, 1,2 тыс из которых - школьники из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, а также городов и поселков 14 районов Псковской области. Поездки ребят из муниципалитетов на гастрольные спектакли театра были организованы при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В приветственном адресе глава региона подчеркнул, что гастроли театра «Пушкинская школа» - знаковое событие для области. «На протяжении многих десятилетий Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге популяризирует великое литературное наследие, открывает новые грани пушкинских произведений. Своими постановками вы помогаете зрителю перенести актуальность поднятых поэтом проблем в современную реальность», - отметил губернатор в адрес коллектива театра. Михаил Ведерников пожелал всей труппе «…новых творческих идей, интересных постановок и чутких зрителей».

Напомним, что «Пушкинская школа» - первый в мире театр, где занимаются творческим освоением театральной системы А.С. Пушкина - особой страницы в истории русского театра. Создателем и бессменным художественным руководителем Пушкинского театрального центра и театра «Пушкинская школа» является Владимир Рецептер. В афише театра девять пушкинских спектаклей. Помимо Пушкина, в репертуаре театра — русские и зарубежные классики первой величины: Фонвизин и Грибоедов, Гоголь и Лермонтов, Сухово-Кобылин и Блок, Шекспир и Мольер.