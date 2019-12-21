Общество

В Псковской области намерены закреплять специалистов с помощью безвозмездного предоставления земельных участков

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в Псковской области гражданам определенных профессий, например, работающим в сфере здравоохранения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 23 декабря, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева, которая представила соответствующий проект.

По ее словам, проект закона подготовлен в целях приведения областного законодательства в соответствие с положениями Земельного кодекса РФ.

В законопроекте определяются перечни муниципальных образований Псковской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и перечни специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков.

В том числе проект закона подготовлен в целях закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области.

Перечень специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предлагается установить на основании профильного приказа Минздрава России.

В пояснительной записке к проекту закона утверждается, что его принятие не потребует затрат средств областного бюджета.

Председатель парламентского комитета, вице-спикер областного парламента Виктор Антонов поинтересовался, много ли будет претендентов на такие участки.

«Надеемся, что их будет много. Эта инициатива позволит закрепить специалистов в Псковской области», - ответила Лариса Васильева.

Члены комитета большинством голосов поддержал документ, однако окончательное решение депутаты примут завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.