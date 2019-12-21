Общество

Специалисты регионального ФСС провели совместное совещание с представителям общественных организаций инвалидов

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление льготным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение – темы, которые стали предметом обсуждения на традиционной встрече специалистов Псковского регионального отделения Фонда социального страхования с руководителями и представителями общественных организаций инвалидов области, а также Всероссийской организации родителей детей инвалидов (ВОРДИ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве, на заседании были озвучены предварительные итоги обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), путевками на санаторно-курортное лечение в текущем году. Специалистами регионального отделения Фонда социального страхования РФ было отмечено, что все доведенные до учреждения в 2019 году лимиты на обеспечение инвалидов Псковской области ТСР, ПОИ (более 202 млн рублей) и санаторно-курортными путевками (более 16 млн рублей) будут освоены практически на 100 процентов.

Актуальным были признаны вопросы качественного исполнения поставщиками обязательств по контрактам. До сих пор волнующей темой для людей с ограниченными возможностями остается качество поставляемых изделий. Представителей общественных организаций инвалидов также познакомили с планом закупок на 2020 год. Предварительный объем лимитов на обеспечение ТСР, ПОИ в будущем году составит 159, 6 млн рублей, на обеспечение санаторно-курортным лечением - порядка 18 млн рублей.

Активно обсуждался на совещании новый порядок осуществления медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, утвержденный приказом Минтруда России и вступивший в силу 6 октября 2019 года. Теперь замена ТСР и ПОИ, указанных в перечне документа, а также возмещение расходов за самостоятельно приобретенные изделия будет производиться за счет средств федерального бюджета только в случае, если необходимость замены подтверждена заключением медико-технической экспертизы.

Вместе с заявлением на проведение медико-технической экспертизы, поданного в региональное отделение в письменной форме, инвалид должен представить и техническое средство, потребность в замене или компенсации которого необходимо установить. После получения заявления гражданину будет направлено письмо с извещением о дате и месте проведения МТЭ. Специалистами Псковского регионального отделения была отмечена готовность проведения такой экспертизы на дому в случае невозможности предоставления ТСР по состоянию здоровья инвалида или из-за затруднения транспортировки изделия.

По итогам проведенной встречи стороны отметили важность тесного взаимодействия специалистов Фонда и представителей общественных организаций инвалидов области в вопросах обеспечения инвалидов средствами реабилитации, санаторно-курортного лечения и договорились продолжать дальнейшее сотрудничество в целях своевременного и полного предоставления гражданам необходимых изделий и услуг.