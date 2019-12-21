Общество

В Псковской области пересмотрят нормативы в сфере образования

По результатам работы согласительной комиссии по проекту бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период подготовлены изменения в закон об определении нормативов в сфере образования, увеличивающие финансирование по предложенным поправкам на 147 млн 416 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона рассматривался сегодня, 23 декабря, на двух парламентских комитетах – по бюджету, финансам и налоговой политике и по социальной политике и труду.

Законопроектом предложено увеличить норматив для малокомплектных сельских школ, имеющих широкую филиальную сеть, а также увеличить штатную численность педагогов-психологов, логопедов и социальных педагогов. Кроме того, в учебные расходы включены расходы на приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, увеличен коэффициент при расчете норматива по фонду оплаты труда педагогических работников.

Как пояснил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, необходимость поправок связана также с включением в учебные расходы расходов на приобретение форменной одежды для обучающихся в кадетских классах в двух учреждениях: Кадетской школе в Великих Луках и лицее «Развитие» в Пскове.