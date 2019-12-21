Общество

Областная выставка детского творчества «Рождественские каникулы» пройдет в Пскове

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» проводит областную выставку детского творчества «Рождественские каникулы», экспозиция которой пройдет

с 23 декабря по 19 января в выставочном зале Дома детского творчества города Пскова, по адресу: улица Кузнецкая, дом 33.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБОУДОПО «ДДЮ Радуга», в выставке приняли участие более 345 учащихся из образовательных учреждений Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского и города Пскова.

На выставку представлены детские рисунки, рождественские открытки, конверты и декоративные панно, выполненные в различных техниках с использованием вышивки, аппликации, квилинга, природных материалов, с применением сложных многослойных композиций.

Открытие выставки состоится 24 декабря в 14.15.