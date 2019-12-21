Общество

В ПФР рассказали о бонусах для выходящих на пенсию позже положенного

Граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости минимум на один год, получают за это два бонуса. Об этом глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сказал «Российской газете».

По словам главы ПФР, пенсия таких граждан будет больше за счёт увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Эти коэффициенты, пояснил Дроздов, применяются, если выход на пенсию по старости отложен не меньше чем на один год, и увеличиваются за каждый полный отложенный год.

Так, коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты за один отложенный год составляют 1,07 и 1,056 соответственно, максимальные коэффициенты за 10 лет и более - 2,32 и 2,11 соответственно, говорится в публикации.

Например, если у человека есть 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения этого права выплаты (согласно показателям 2019 года) составят 22 782,19 рубля. Если он решит выйти на пенсию через 10 лет — уже 51 734,50 рубля (87,24 руб. (пенсионный коэффициент) х 200 х 2,32 + 5 334,19 руб. (фиксированная выплата) х 2,11).

Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что в 2020 году пенсии россиян вырастут на 6,6 процента. Он также заверил, что никакого повышения пенсионного возраста или новой пенсионной реформы не планируется.