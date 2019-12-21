Общество

Оборот медицинского спирта будут отслеживать в ЕГАИС

Оборот этилового спирта и лекарственных средств, содержащих его, будет отслеживаться в специальной системе ЕГАИС, которая сейчас используется для отслеживания оборота алкогольной продукции. Такой закон одобрили в Совете Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Закон, авторами которого выступили сенаторы и депутаты, предполагает введение ряда требований и ограничений, направленных на предотвращение незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, используемых в незаконном производстве алкогольной продукции.

После его вступления в силу, всех, кто торгует оптом, перевозит и хранит фармацевтическую субстанцию этилового спирта, обяжут передавать в ЕГАИС информацию об объёме закупки, перевозки, хранения и поставок указанной продукции.

Кроме того, оптовые аптеки должны будут хранить закупленную фармацевтическую субстанцию этанола в таре объемом не больше литра. При этом вводятся некоторые запреты, в частности, на производство спиртосодержащих лекарственных препаратов обособленным подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирта.

Также документ уточняет понятие «спиртосодержащие лекарственные препараты», которые могут содержать не только фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола), но и иной этиловый спирт.