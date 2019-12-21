Общество

Фонтан в Ботаническом саду в Пскове украсили новогодней иллюминацией

Члены выездной комиссии проверили работу организации-подрядчика, выигравшей контракт на выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на представителя заказчика, руководителя МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергея Федорова, в целом подрядчик выполнил все пункты, указанные в техническом задании, в настоящее время он устраняет небольшие замечания, полученные от членов комиссии.

При этом Сергей Федоров подчеркнул, что выявленные недочеты произошли не по вине подрядчика, а в результате сильного ветра, повредившего отдельные конструкции. Он также рассказал, что в этом году в новогоднем убранстве Пскова произошли некоторые изменения.

Так, праздничную ель, ранее устанавливавшуюся перед зданием филармонии, было решено переместить в Финский парк. Возле гостиницы «Рижская» по традиции украсили новогоднюю елку, при этом дополнительная иллюминация появится еще на нескольких деревьях, растущих в данном сквере. Кроме того, на улице Пушкинской был установлен светодиодный «Светящийся подарок» и 2 лазерных прожектора. Также предполагается, что в течение сегодняшнего дня будет включена иллюминация на фонтане, расположенном в Ботаническом саду.

Отметим, что в обязанности подрядчика, в частности, вошел монтаж 540 метров гирлянд на деревьях, установка перетяжек на Ольгинском мосту и гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду. Украшение парков, площадей и улиц к празднику обошлось муниципалитету почти в 4 млн рублей.