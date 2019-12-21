Общество

Эксперты назвали самый популярный алкогольный напиток

Перед Новым годом россияне чаще всего покупают пиво, вино и водку. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на исследование оператора фискальных данных.

Аналитики изучили 17 миллиардов кассовых чеков в период с 1 по 16 декабря. Они выяснили, что пиво, вино и водка по-прежнему наиболее популярны у россиян. При этом по сравнению с декабрем 2018 года продажи этих спиртных напитков сократились на 20%.

Статистика показывает, что объём потребления первых трёх позиций сократился почти на 20 процентов в сравнении с прошлым годом. А сильнее всего упал спрос на вермут(-83%), текилу (-69%), абсент (-57%) и бренди (-53%).

А вот кальвадос (+5%), коньяк (+4%), шампанское и игристые вина (+2%) и самогон (+1%) стали покупать, наоборот, чаще.

Ранее эксперты отметили, что в России значительно снизился уровень потребления алкоголя. На настоящий момент на одного жителя нашей страны приходится в среднем около 9,7 литра спиртных напитков.