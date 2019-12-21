Общество

В региональный закон о референдуме внесут изменения

В закон «О местном референдуме в Псковской области» намерены внести правки в связи с необходимость приведения его отдельных положений в соответствие с федеральным законодательством. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие коррективы обсуждались сегодня, 23 декабря, на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению.

В частности, законопроектом предусмотрены изменения в положения, касающиеся использования системы ГАС «Выборы» при подготовке и проведении местного референдума, порядка составления списков участников местного референдума, порядка голосования вне помещения для голосования.

В пояснительной записке к проекту закона утверждается, что он не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета и не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия.