Общество

Управление Росреестра по Псковской области прекратило выдачу пунктов государственной геодезической сети в МСК-60

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в области геодезии и картографии процедуры предоставления заявителям сведений о координатах пунктов государственной геодезической сети (далее – ГГС) в местной системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении территории кадастрового округа (МСК – 60), управление Росреестра по Псковской области, в соответствии с поручением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, передало в ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» каталоги координат пунктов ГГС в МСК – 60, находящихся на хранении в управлении Росреестра по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре по Псковской области, учитывая вышеизложенное, управление прекратило предоставление заявителям сведений о координатах пунктов ГГС в МСК-60.

Для получения координат пунктов ГГС в местной системе координат заявителям необходимо обращаться в установленном порядке в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».