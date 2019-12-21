Общество

Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин подвел итоги работы в округе за год

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин подвел итоги работы за 2019 год по своему избирательному округу № 5. Парламентарий сообщил Псковской Ленте Новостей, как преобразилась территория округа, какие важные инфраструктурные проекты удалось реализовать при поддержке городских и региональных властей, а также рассказал о развитии массовых видов спорта, и в том числе - дворового футбола.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

- Каковы результаты работы в округе за этот год? Что удалось сделать для жителей, и насколько эти проекты важны в целом для развития территории округа?

- В этом году на территории округа удалось реализовать несколько важных проектов, касающихся сферы благоустройства городской среды и развития инфраструктуры. Один из самых значимых - это полная реконструкция Аллеи ветеранов. На протяжении многих лет вместе с жителями округа мы обращали внимание городских властей на необходимость благоустройства этой территории. Однако сроки работ переносились, так как в муниципальном бюджете не было предусмотрено средств на их проведение. В начале этого года мы за свой счет привели в порядок одну из двух пешеходных дорожек, учитывая существующий проект по реконструкции аллеи. А чуть позже получили поддержку со стороны депутатов Псковской городской Думы и руководства муниципалитета: совместными усилиями мы обустроили эту территорию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В итоге аллея обрела законченный вид и кардинально преобразилась.

Можно долго рассказывать о масштабе проведенных работ, но лучше просто прогуляться по этом месту и увидеть все своими глазами: вместо разбитых пешеходных дорожек там сейчас ровный асфальт, в темное время суток дорогу пешеходам теперь освещают современные фонари, здесь появились новые скамейки и урны. И еще отмечу очень знаковый момент. Многие помнят, что «Аллея ветеранов» официально появилась в Пскове в 2004 году при поддержке учителей и учеников Многопрофильного правового лицея № 8 к 60-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. И очень символично, что эта территория обрела новый вид как раз к годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что это один из ярких и важных примеров сотрудничества депутатского корпуса Пскова и исполнительной власти города и области.

- Как еще преобразился избирательный округ №5 в этом году?

- Прежде всего, отмечу, что все работы по благоустройству округа мы проводим совместно с жителями, учитывая их просьбы и стараясь максимально учесть все предложения. В этом году мы занимались как установкой новых игровых городков для детей, так и реконструировали уже существующие. Приведу лишь несколько примеров. Мы установили современный комплекс у детского садика №37 «Кораблик» - между улицами Народной и Коммунальной.

Новый городок появился и во дворе дома №50 по улице Юбилейной, он сменил изношенную площадку. Важно, что процесс замены старого игрового городка на новый проходил под пристальным вниманием жителей, которые ранее высказывали обеспокоенность в связи с проведенным демонтажем старого игрового комплекса и интересовались - какие объекты благоустройства появятся на освободившейся территории. Кроме того, мы привели в порядок игровой городок во дворе домов №44 и №44а по улице Коммунальной. Это один из самых первых комплексов, установленных в Пскове по моей инициативе. На одной из встреч местные жители обратили внимание на состояние площадки и прилегающей территории, попросив провести ее благоустройство. Мы незамедлительно выполнили это поручение граждан. И еще один важный момент - мы не просто устанавливаем такие комплексы, но и берем на себя всю работу по их дальнейшему обслуживанию, обеспечивая безопасность площадок и их надлежащий вид.

Добавлю также, что мы следим за состоянием и дворовых проездов, при необходимости восстанавливаем асфальтобетонное покрытие. Эта работа также проведена в ряде территорий. Кроме того, в мае был приведен в порядок спуск на пешеходной части улицы Коммунальной, вблизи автобусной остановки «Детская областная больница». Специалисты под нашим контролем отремонтировали старые разрушенные ступеньки и оформили их тротуарной плиткой. Восстановление пешеходного спуска было проведено по обращениям граждан: они поясняли, что ежедневно по этой части тротуара проходят тысячи псковичей, а обветшавший лестничный пролет представлял неудобство для пешеходов. Но эти сложности - уже в прошлом.

И пару слов о еще одном проекте, важном для нашего округа. В этом году мы продолжили системную работу по привлечению жителей к занятиям спортом: в сквере на улице Западной установили дополнительные уличные тренажеры на воркаут-площадке, которую развиваем вместе с гражданами уже не первый год. Главная особенность этой территории в том, что здесь вместе с профессиональными атлетами тренируются дети, псковичи преклонного возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья. В августе здесь по просьбе граждан мы разбили современную площадку для игры в пляжный волейбол. Надеюсь, с приходом весны она тоже будет пользоваться популярностью у детей и взрослых.

- Вы являетесь региональным координатором партпроекта «Единой России» «Детский спорт» и работаете в том числе над развитием псковского спорта в целом. Что из последнего заслуживает особого внимания?

- В рамках проекта «Детский спорт» в этом году стартовало новое направление - «Дворовый футбол», в котором Псковская область не просто приняла активное участие, но и показала весьма достойный результат. Напомню, что чемпионат по дворовому футболу в рамках партийного проекта стартовал в нашем регионе 4 мая. Изначально на кубок претендовали 114 дворовых и школьных любительских команд из разных районов. Конкуренция была очень серьезная - до финала смогли добраться лишь 18 команд. В итоге победителями регионального этапа соревнований стали спортсмены из невельской команды «Юность» в средней возрастной группе (2005-2006 год рождения). Они получили путевку на Всероссийский фестиваль детского дворового футбола в Москве, где выступили очень успешно, заняв 17-е место. Когда ребята вернулись в регион, я пригласил всю команду в Псков и устроил детям праздник в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

Я уже отмечал ранее, что участие команды юных футболистов из Невеля во Всероссийском фестивале дворового футбола - это важное событие в спортивной жизни нашего региона. Это в очередной раз доказывает, что те меры по популяризации спорта, которые принимает партия «Единая Россия» вместе с администрацией региона, имеют конкретный положительный результат. А значит, открытие в районах области новых футбольных полей, создание спортивных площадок, оборудованных спортивными снарядами для сдачи нормативов ГТО - все это уже сегодня дает первые позитивные плоды, обеспечивая задел для динамичного развития псковского спорта в дальнейшем.