Общество

Псковские депутаты поддержали идею создания звания «Город трудовой доблести»

Очень нужным и важным назвал проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект рассматривался сегодня, 23 декабря, на очередном заседании комитета, предваряющим сессию Псковского областного Собрания.

«Я считаю, что это очень нужный и важный законопроект. Мы забыли о тех людях, которые работали ради Победы. Даже если в эти города война не пришла, они достойны такого звания, поскольку вложили максимум усилий в общее дело», - поделился мнением депутат.

Коллеги Владимира Яникова по комитету единогласно проголосовали в поддержку федерального законопроекта.