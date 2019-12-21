Общество

Новогодние каникулы большинство россиян планирует провести дома с семьей

Новогодние каникулы более трети россиян проведут дома, каждый шестой будет работать. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, где планируют провести новогодние праздники россияне. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех округов России.

38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения - общение с семьей и полноценный сон. 16% опрошенных собираются работать: «Я предпочитаю в новогодние каникулы зарабатывать, а не тратить»; «Отработаю 3 смены за двойную оплату». Поехать в гости на новогодние праздники хотят 9% опрошенных. 5% планируют отдохнуть на даче. В путешествие по России собираются отправиться 4% респондентов, наиболее популярные города для отдыха - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. 1 из 100 опрошенных планирует отдохнуть на новогодних каникулах заграницей: в Италии, Финляндии, США, Индии или Таиланде.



Работать в новогодние каникулы мужчинам предстоит чаще, чем женщинам (18 и 14% соответственно). Однако больше всего тех, кто соглашается на работу в праздники, - среди респондентов с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц (19%).



По данным Superjob, реже всего россияне планировали работать в новогодние каникулы в декабре 2010 года (9%). Сегодня же число тех, кто планирует выйти на службу 1-8 января, чуть больше, чем обычно - 16%.

