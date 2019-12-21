Общество

Владимир Яников предложил распространить закон о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование на учителей

Члены парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали проект закона в сфере регулирования земельных отношений о передаче в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности. Претендовать на получение земли могут специалисты, имеющие высшее медицинское и фармацевтическое образование. Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 23 декабря, в Псковском областном Собрании депутатов.

«Поможет это решить ваши проблемы?» - поинтересовался председатель комитета Владимир Яников у представителя областного комитета по здравоохранению. Заместитель руководителя профильного органа исполнительной власти Денис Сачков выразил надежду, что эта мера наряду с программой «Земский доктор» поможет привлечь специалистов первичного звена здравоохранения в районы области.

«А по учителям, когда такой законопроект появится? В образовании с кадрами проблем не меньше - средней возраст учителей перевалил за 50 лет», - такой вопрос Владимир Яников адресовал председателю комитета по управлению государственным имуществом Ларисе Васильевой. Она в ответ заверила, что комитет готов проработать этот вопрос.