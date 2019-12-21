Общество

Владимир Яников предложил доработать законодательство в отношении заслуженных работников на уровне региона и страны

На недостаточное материальное поощрение заслуженных работников Российской Федерации указал председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Кроме того, он указал, что работники, имеющие статус заслуженных на уровне региона, могут оказаться в более привилегированном положении.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, речь об этом зашла во время рассмотрения законопроекта, которым вводятся новые региональные почетных звания: «Заслуженный педагогический работник», «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств». «Внесённый законопроект является дальнейшим совершенствованием наградной политики Псковской области», - прокомментировал документ начальник управления государственной службы и кадров Александр Палладин.

«У нас есть заслуженные учителя Российской Федерации, заслуженные медицинские работники, труженики сельского хозяйства и так далее. Эти люди получили такой высокий статус на федеральном уровне. И мне кажется, нужно решать вопрос о низком вознаграждении тех людей, которые получили заслуженные федеральные награды, иначе получится, что Псковская область будет выпячивать себя по сравнению с федеральным центром», - высказался Владимир Яников.

Александр Палладин уточнил, что заслуженный работник РФ может стать ветераном труда федерального значения. Региональный же статус дает возможность получить только статус ветерана труда регионального значения.

«Меня смущает и другой момент, - продолжил Владимир Яников. - Мы приняли полгода назад закон о доплатах нашим руководителям с большим стажем, а по факту не можем им эту тысячу рублей выплатить. Для того, чтобы они эти деньги все-таки получали, нам нужно теперь как-то по-другому эту выплату называть. Надо дорабатывать эти моменты. Мы работаем для людей, и надо, чтобы было все справедливо», - заключил Владимир Яников.

Напомним, ранее законопроект рассматривался на заседании парламентского комитета по социальной политике. Члены обоих комитетов рекомендовали принять проект закона в двух чтения с учетом таблицы поправок. Окончательное решение депутаты примут завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания.