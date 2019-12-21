Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу по присвоению Острову звания «Города воинской славы»

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров от лица жителей районного центра представил в Псковском областном Собрании депутатов инициативу о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» городу Острову. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее обращение на имя президента страны рассмотрел сегодня, 23 декабря, парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Дмитрий Быстров напомнил, что письма с просьбой ходатайствовать о присвоении перед президентом России ранее были направлены руководителям законодательной и исполнительной власти региона.

Глава муниципалитета рассказал о героической военной истории города. «Не знаю, почему этот процесс не инициировали раньше и ждали 75-летия Великой Победы. Город Остров достоин такого звания, это единственный город, которому Москва в Великую Отечественную войну салютовала три раза. Мы не нашли аналогов, чтобы еще какому-нибудь городу салютовали трижды», - сказал Дмитрий Быстров и попросил депутатов поддержать инициативу островичей.

В ходе обсуждения законопроекта депутат-единоросс Дарья Козьякова пояснила, что в свое время Идрица не получила звание города воинской славы, поскольку формально городом не является. Тем самым она опровергла слова коллеги, лидера фракции «Яблоко» Льва Шлосберга о том, что поселок не удостоился высокого звания, потому что «лимиты закончились».

«Остров – это третий город по численности Псковской области, и он действительно достоин звания «Города воинской славы». Даже если это создаст прецедент для других городов региона претендовать на эти звания, у меня лично хватит сил голосовать и по третьему, и четвертому предложению», - заключил председатель парламентского комитета Владимир Яников.