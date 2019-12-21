Дом офицеров приглашает маленьких псковичей и их родителей на новогоднюю программу.
Первые Новогодние сказки с хороводом у праздничной елки получили положительные отзывы как от маленьких зрителей, так и от родителей, сопровождавших детвору на празднике.
Особую высокую оценку получили юные актеры, герои сказки-детектива «Миссия Снежный фрегат». Героям предстояло найти волшебную жемчужину, ведь без нее новогодний праздник оказался бы под угрозой, мог не состояться.
Поиски волшебной жемчужины завели героев на один из Бермудских островов. Приключения сопровождались музыкальными композициями, шумными спорами и, конечно, играми с залом.
В заключении спектакля Дед Мороз пригласил всех в дружный хоровод к большой новогодней елке.
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