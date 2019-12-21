Общество

Дом офицеров приглашает маленьких псковичей и их родителей на новогоднюю программу

Дом офицеров приглашает маленьких псковичей и их родителей на новогоднюю программу.

Первые Новогодние сказки с хороводом у праздничной елки получили положительные отзывы как от маленьких зрителей, так и от родителей, сопровождавших детвору на празднике.

Особую высокую оценку получили юные актеры, герои сказки-детектива «Миссия Снежный фрегат». Героям предстояло найти волшебную жемчужину, ведь без нее новогодний праздник оказался бы под угрозой, мог не состояться.

Поиски волшебной жемчужины завели героев на один из Бермудских островов. Приключения сопровождались музыкальными композициями, шумными спорами и, конечно, играми с залом.

В заключении спектакля Дед Мороз пригласил всех в дружный хоровод к большой новогодней елке.

На текущий момент билеты на мероприятия в период до Нового года распроданы, однако можно попробовать попытать удачу и обратиться по телефону: 56-88-35. На представления в посленовогодний период билетов также нет, однако специально для маленьких псковичей 2 января в 16.30 будет организован дополнительный сеанс, куда еще можно успеть купить билеты.

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