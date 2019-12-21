Общество

Михаил Ведерников провел заседание АТК и оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности в период новогодних праздников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 23 декабря, провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Михаил Ведерников поблагодарил представителей силовых структур, исполнительной и законодательной власти за предметную и конструктивную работу в уходящем году. «Вместе мы на высоком уровне провели Международные Ганзейские дни Нового времени, которые посетили порядка 200 тысяч человек. Мы приняли 27 тысяч человек на днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Это наш новый рекорд, на который мы будем ориентироваться в дальнейшем. Майские праздники, День России, День знаний, День народного единства — все эти мероприятия объединили десятки тысяч людей, и благодаря вашим усилиям они прошли в спокойной и безопасной обстановке. Наша задача — также профессионально провести новогодние и рождественские праздники», — отметил губернатор.

Начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Антон Перук проинформировал, что на территории региона запланировано около 650 культурно-массовых мероприятий. Ожидается, что в них примут участие порядка 140 тыс человек. Безопасность во время новогодних праздников будут обеспечивать более 1,8 тыс сотрудников правоохранительных органов, дружинников и частных охранных организаций.

В преддверии праздников представители силовых структур изучат места проведения праздничных мероприятий, а также проведут ряд профилактических рейдов. С подростками в канун празднования Нового года будут проведены беседы об опасности использования пиротехнических изделий.

Начальник управления Росгвардии Игорь Иванов доложил о том, что ведомство произвело расчеты необходимого количества сотрудников для несения службы в местах праздничных мероприятий. Рейды будут проведены совместно с сотрудниками полиции.

Руководитель главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов также доложил о подготовке ведомства к обеспечению безопасности в период новогодних праздников. Внеплановые проверки уже проведены более чем на 420 объектах, которые планируется задействовать для проведения праздничных мероприятий. Также на территории регионов определены и согласованы 9 точек для запуска салютов, вместе с правоохранительными органами проведены более 50 мероприятий по проверке точек продажи пиротехники.

В период проведения праздников для сотрудников правоохранительных ведомств будет действовать режим повышенной готовности.

В ходе обсуждения губернатор поручил в преддверии праздников организовать и провести профилактические, проверочные мероприятия по обеспечению безопасности в крупных торговых центрах, кинотеатрах. Также Михаил Ведерников поручил оперативно осуществить постановку на учет автомобилей скорой помощи, которые на днях поступили в регион, чтобы в новогодние и рождественские праздники техника смогла заступить на дежурство. «Будем находиться в рабочем взаимодействии», - подытожил глава региона, обращаясь к членам региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.