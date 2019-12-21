Общество

В главной городской библиотеке Пскова открылась выставка старинных елочных игрушек

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка старинных елочных игрушек, подаренных учреждению благодарными читателями в разные годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Например, постоянная читательница Любовь Асташова на днях принесла в библиотеку «На Конной» целую коробку старинных игрушек и сама развесила их на елку. Часть библиотечной коллекции игрушек украсила ёлку в читальном зале, а самые ценные экспонаты выставлены под замком в стеклянном шкафу.

Среди них есть даже игрушки 30-х годов прошлого века, выполненные из папье-маше и расписанные вручную, а также игрушки из золотой фольги. В том числе персонажи советских мультфильмов, Деды Морозы и Снегурочки, сказочные животные, человечки в костюмах народов СССР и, конечно, представители разнообразных профессий: моряки, космонавты, пожарные.