Общество

Число заместителей губернатора Псковской области увеличено до шести

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил предельную штатную численность своих заместителей в количестве 6 человек, в том числе один первый заместитель. Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Комитет по финансам Псковской области обеспечит финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в соответствии с законодательством, сказано в указе.

На текущий момент у Михаила Ведерникова пять заместителей: первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместители губернатора Николай Цветков, Нинель Салагаева, Василий Осипов и заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.