Общество

Член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер ознакомилась с системой оказания паллиативной помощи в Псковской области

Член Центрального штаба ОНФ, российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер ознакомилась с работой социальных учреждений, оказывающих паллиативную помощь, и организацией альтернативных форм жизнедеятельности людей с тяжелой формой инвалидности в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, в сопровождении сопредседателя регионального штаба ОНФ в Псковской области Андрея Царева Нюта Федермессер посетила Центр лечебной педагогики, благотворительную организацию «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты» и Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца.

По итогам визита Нюта Федермессер отметила, что в Псковской области направление организации сопровождаемого проживания динамично развивается, поэтому опыт региона может быть использован в качестве одного из модельных проектов.

«Нужно придать форме сопровождаемого проживания системный характер. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон. Важно, чтобы в регионах было единое понимание организации альтернативных форм жизнеустройства инвалидов», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Царев.

Визит Нюты Федермессер прошел в рамках проекта ОНФ «Регион заботы», главная цель которого в развитии паллиативной помощи в России на региональном уровне.