Общество

Детская Деревня - SOS в Пскове отмечает 9 лет со дня открытия

Псковская Детская деревня - SOS отмечает свой девятый день рождения. В рамках события в понедельник, 23 декабря, в учреждении состоялся координационный совет, на котором присутствовали представители региональной и городской властей, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, руководство и сотрудники организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Приоритетной программой учреждения была и остается профилактика социального сиротства в регионе. За 9 лет работы учреждения число его подопечных увеличилось с 22 до более чем 400. В каждой семье сегодня воспитывается порядка 4–6 ребят. Как рассказал директор деревни - SOS в Пскове Игорь Соловьев, помимо численного роста в социальном учреждении отмечается и качественный.

«Для нас важно было осуществить переход от SOS-семей к приемным семьям. И на сегодняшний день таких ячеек в нашей организации уже более 80%. Была также необходимость уйти от зарубежного финансирования. Это было достигнуто в 2018 году, когда впервые основная часть годового бюджета была закрыта за счет российских источников. Решение всех этих и других задач проходило при активном участии Деревни - SOS в президентских и региональных грантах, все деньги от которых пошли на развитие социального проекта», - отметил он.

В дальнейших планах руководства деревни - развитие учреждения, в том числе с внедрением в систему его работы новых социальных проектов, а также увеличение численности воспитанников на уровне 500 человек. «Это будет возможным благодаря поддержке региональных властей, спонсоров и международной федерации Детские деревни - SOS», - добавил директор учреждения.

Напомним, накануне, в день непосредственного празднования 9-летия учреждения, губернатор Псковской области посетил Детскую деревню - SOS. Глава региона поздравил сотрудников и подопечных организации с праздником и Наступающим Новым годом, обсудил вместе с ее руководителем меры поддержки, оказываемые регионом, для развития инфраструктуры учреждения. Михаил Ведерников также подарил воспитанникам 50 билетов на новогоднее представление «Маленький принц».

Добавим, в текущем году исполняется 70 лет с появления первой Детской деревни - SOS в мире. Благотворительная организация такого типа была основана в 1949 году в Австрии для детей, чьи родители погибли во время Второй мировой войны. В России такое учреждение появилось в 1995 году в Московской области. Сейчас такие деревни работают в шести регионах страны, в ближайшее время дополнительный офис откроется в Новгородской области.