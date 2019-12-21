Общество

Законодательную инициативу ростовчан в сфере защиты прав потребителей псковские депутаты посчитали неактуальной

Неактуальной посчитали члены парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию законодательную инициативу законодательного Собрания Ростовской области о наделении органов исполнительной власти полномочиями проводить мониторинг, включая проведение экспертиз, качества и безопасности товаров, работ, услуг, соответствия их потребительских свойств информации, заявленной продавцами, проводить сравнительные исследования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения в федеральный закон «О защите прав потребителей» рассматривались сегодня, 23 декабря, на очередном заседании комитета.

Рассказывая о законопроекте, председатель парламентского комитета Андрей Козлов напомнил, что в 2018 году была утверждена программа Псковской области по обеспечению прав потребителей в Псковской области на 2018-2022 годы. Координатором данной программы стал региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В программу заложены и мероприятия по выявлению некачественных товаров и услуг, включая мониторинг. «Не совсем понятно, зачем тогда нужны предлагаемые изменения», - добавил депутат.

Первый заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева согласилась, что предлагаемая мера излишня.

Она отметила, что практически во всех регионах приняты программы по обеспечению прав потребителей в Псковской области на 2018-2022 годы. По ее словам, в том числе, в них оговаривается защита потребителей от некачественных товаров и услуг путем проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз. Исполнителем назначены управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии.

«То есть такой механизм уже есть, и во всех субъектах он работает», - заверила Ирина Васильева.

Кроме того, она скептично отнеслась к заявлению авторов законопроекта о том, что проведение экспертиз и сам по себе мониторинг не потребует дополнительных затрат из бюджета. «Возлагать на региональные власти полномочия по мониторингу можно, но это довольно затратные мероприятия. Такое себе могут позволить только регионы-доноры», - прокомментировала чиновник.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев также отметил, что в регионе и так очень много уделяется внимания сфере защиты прав потребителей и очень много мероприятий проводится в этом направлении. «Это неактуальное на данный момент изменение закона», - добавил он.

Депутаты ограничились рассмотрением законодательной инициативы.