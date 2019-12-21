Псков в предновогоднем тумане

Определена дата обращения президента РФ с посланием к Федеральному собранию

В Псковской области намерены проиндексировать ежемесячные выплаты для ветеранов труда и бывших сельских специалистов

Названы итоговые суммы бюджета Псковской области 2019 года

«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о Пушкинском театральном фестивале и выставке в Доме Сафьянщикова