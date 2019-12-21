Общество

Средняя зарплата плиточника в Пскове составляет 43 000 рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты плиточников в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, плиточник в Пскове в среднем получает 43 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 66 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 61 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 48 000 рублей, Великий Новгород – 43 000 рублей, Смоленск – 43 000 рублей, Ленинградская область – 51 000 рублей в месяц.