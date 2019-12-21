Общество

Сотрудники регионального МЧС обсудили меры пожарной безопасности с главами сельских поселений Псковского района

В рамках сезонной профилактической операции «Новый год» и в целях предупреждения пожаров в период новогодних и рождественских праздников, 20 декабря перед главами сельских поселений Псковского района выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

В своем выступлении он рассказал о мероприятиях, которые необходимо провести главам сельских поселений на подведомственных территориях в целях максимального информирования населения о требованиях пожарной безопасности в период праздников.

Администрации сельских поселений должны обеспечить:

размещение агитационных материалов по вопросам пожарной безопасности на информационных стендах магазинов, домов культуры, а также других объектов и мест, задействованных в праздничных мероприятиях;

проведение адресных бесед с неблагополучными многодетными семьями, в ходе которых особое внимание уделить разъяснению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного, электро- и газового оборудования, а также требований к использованию пиротехнических изделий.

Особое внимание Игорь Полозов уделил выполнению главами сельских поселений первичных мер пожарной безопасности в части, касающейся надлежащего содержания источников наружного противопожарного водоснабжения.

В заключение, он также напомнил, что в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций в местах проведения праздничных мероприятий необходимо незамедлительно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны с мобильного телефона по номерам 101, 112, или с городского телефона по номеру 01.