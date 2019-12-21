Встречайте Новый год в ресторане «Аристократъ»: весело и с размахом!

До Нового 2020 года остается всего неделя. Если вы еще не определились, где вы будете встречать Новый год, следует поторопиться и не упустить свой шанс забронировать столик в ресторане «Аристократъ» в бизнес-отеле Old Estate Hotel & SPA всего в трех минутах ходьбы от Псковского Кремля.
В этот вечер перед гостями выступит финалист проекта «Живой звук» на телеканале «Россия 1», талантливый певец Денис Яковлев.
Гости смогут поучаствовать в интересной викторине «Русский разгуляй», а потом вволю потанцевать под «новогоднее диско» от вокально-танцевальной шоу-группы «Питер Time».
Добавьте к программе авторские блюда от шеф-повара ресторана «Аристократъ» и напитки без ограничения в компании веселых и жизнерадостных гостей.
В программе также:
Подробности и бронирование по телефону +7 (8112) 79-45-45.