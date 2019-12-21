Общество

Встречайте Новый год в ресторане «Аристократъ»: весело и с размахом!

До Нового 2020 года остается всего неделя. Если вы еще не определились, где вы будете встречать Новый год, следует поторопиться и не упустить свой шанс забронировать столик в ресторане «Аристократъ» в бизнес-отеле Old Estate Hotel & SPA всего в трех минутах ходьбы от Псковского Кремля.

31 декабря в 22.00 гости ресторана «Аристократъ» начнут встречать Новый год по-русски - весело и с размахом!

В этот вечер перед гостями выступит финалист проекта «Живой звук» на телеканале «Россия 1», талантливый певец Денис Яковлев.

Гости смогут поучаствовать в интересной викторине «Русский разгуляй», а потом вволю потанцевать под «новогоднее диско» от вокально-танцевальной шоу-группы «Питер Time».

Добавьте к программе авторские блюда от шеф-повара ресторана «Аристократъ» и напитки без ограничения в компании веселых и жизнерадостных гостей.

Вас ждет яркое шоу, веселье и раздолье - все, что так мило русской душе!

В программе также:

новогодний фуршет с тематическими закусками,

анимация и детский стол для самых маленьких гостей,

праздничный фейерверк.

Подробности и бронирование по телефону +7 (8112) 79-45-45.