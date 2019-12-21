Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

Сообщается, что подделки продаются в киосках островной торговли, которыми владельцы объектов заполняют пустующие площади. По данным исследования доля контрафакта в этих точках доходит до 60%.

В ходе опроса 69% продавцов в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске рассказали, что знают о том, что торгуют подделками.

В основном речь идет о сумках, игрушках и аксессуарах для электроники.