Общество

Около 100 млрд рублей из средств на нацпроекты перейдут на 2020 год

Порядка 100 миллиардов рублей, выделенных на 2019 год на реализацию нацпроектов, перейдут на следующий год. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«К концу года - да, будет небольшое недоисполнение. Если по деньгам, то это из 1,7 триллиона ресурсов, которые выделяются на нацпроекты, по нашим оценкам, по оценкам министерств и ведомств, около 100 миллиардов может быть не выполнено. И эти деньги перейдут на следующий год», - приводит его слова ТАСС.

По словам главы Минфина, исполнение бюджета по расходам на национальные проекты на начало декабря составляет порядка 80 процентов.

«Мы все равно добьемся тех задач, которые должны были решить деньгами текущего года», - сказал он.



