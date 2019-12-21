Общество

Михаил Ведерников: 2019 год показал скрытые резервы для внутреннего роста нашего региона

2019 год показал скрытые резервы для внутреннего роста Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

По словам главы региона, проект бюджета Псковской области на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов был подготовлен с учетом итогов исключительной по своим масштабам работы согласительной комиссии. Он максимально учел интересы всех сторон и каждого из муниципалитетов, а принятые поправки в общей сложности составили 1,9 млрд рублей. Кроме того, зарезервированы дополнительные средства на заработную плату (почти 700 млн рублей).