Общество

Тысячи брендов с большими скидками: в Псков пришел новый формат торговли

28 декабря в Пскове начнет работать магазин совершенно нового для города формата - off-price. На одном большом пространстве ТРЦ Fjord Plaza, на площади более 1 200 квадратных метров будут продаваться одежда, обувь, товары для дома и многие другие товары нескольких тысяч известных мировых и российских брендов. Причем с огромной выгодой для покупателя: скидки составят до 85% от цен на аналогичные товары в других местах продаж.

Пространство выгодных брендов открывает известная федеральная сеть магазинов Familia. Она знаменита тем, что привела и активно развивает в России популярный на Западе формат торговли off-price. Его суть: много брендовых товаров с существенной скидкой для покупателя. Off-price-компании сотрудничают с владельцами торговых марок по всему миру и закупают у них напрямую большие партии излишне произведенных или импортированных товарных запасов, при этом оптимизируя любые издержки.

Так, в off-price-магазинах нет продавцов-консультантов - есть только кассиры и специалисты по выкладке товара, дизайн торговых пространств сдержан и минималистичен, оборудование устанавливается самое простое. Все это позволяет донести до потребителя выгоду и продавать товары со значительной скидкой по сравнению с другими магазинами.

В США, где такие магазины популярны более 50 лет, работает уже свыше 6 тысяч off-price-пространств, в Европе – более тысячи. Шопинг в подобных магазинах называют охотой за сокровищами, поскольку среди огромного ассортимента товаров всегда можно найти желанную вещь по привлекательной цене.

В России off-price-формат представляет федеральная сеть Familia, у которой уже более 280 магазинов в 100 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Великом Новгороде. Покупатели их хорошо знают и любят – за широту ассортимента, обилие известных торговых марок и стильных вещей, за практически ежедневное обновление товара и выгоду от каждой покупки.

Теперь возможность охотиться за сокровищами получили и жители Пскова: off-price-магазин Familia расположится в новом ТРЦ Fjord Plaza.

Там будут представлены товары нескольких тысяч брендов из 50 стран мира. Это и разнообразная одежда – женская, мужская, детская: от джинсов, толстовок и футболок до курток, пуховиков, пальто, деловых костюмов, платьев – плюс обувь, аксессуары, множество товаров для дома, в том числе бытовая электроника, посуда и текстиль, товары для декора, а также игрушки, косметика, товары для занятий спортом и многое другое. Скидки на них достигают 85%.

Например, джинсы известных брендов, которые в обычных магазинах стоят по 3000-4000 рублей, в Familia можно будет купить в пределах 1000 рублей, платья, свитеры, брюки, продающиеся в других местах по 2000-3000 рублей, – за 500-800 рублей.

Off-price-магазин Familia в ТРЦ Fjord Plaza торжественно откроется в субботу, 28 декабря. Для покупателей подготовлена масса приятных сюрпризов, 10% скидка на любой товар в честь открытия магазина, дисконтная карта со скидками на будущие покупки, а также гарантированный подарок при покупке от 1 500 рублей.