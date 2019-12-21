Общество

Очередной «автомобиль с начинкой» остановлен на таможенном посту в Псковской области

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни на российско-латвийской границе пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, гражданин Республики Беларусь, убывая с таможенной территории Евразийского экономического союза на принадлежащем ему легковом автомобиле Volkswagen Passat, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю перемещаемый им товар.

В технологических полостях автомобиля гражданин разместил 2225 пачек сигарет различных марок с акцизными марками Республики Беларусь. Общий вес товара составил 40,3 килограмма.

Сигареты изъяты на ответственное хранение.

В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

«Автомобиль просто "нафарширован" пачками сигарет. Водитель использовал практически все технологические полости», - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. По словам водителя, весь этот запас сигарет он собирался сам выкурить в Латвии.