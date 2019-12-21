Общество

В Пскове усилят меры безопасности во время новогодних праздников

В понедельник, 23 декабря, в Пскове состоялось заседание антитеррористической комиссии, которое провел заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участие в обсуждении вопросов приняли депутаты Псковской городской Думы Эдуард Белов, Юлия Пожидаева и Сергей Колосов, руководители подразделений администрации города Пскова, а также представители УМВД и Росгвардии по Пскову и Псковской области, курирующие вопросы безопасности.

Главным вопросом повестки дня стало обеспечение безопасности во время проведения новогодних торжеств на территории муниципалитета. Участники заседания заслушали доклады ответственных лиц о дополнительных мерах по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории города Пскова при проведении новогодних и рождественских мероприятий.

В настоящее время на территории Пскова инспектируются муниципальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования на предмет антитеррористической защищенности. В преддверии Нового года и в период каникул в Пскове будет организовано свыше 400 новогодних мероприятий. Городские власти совместно с силовыми структурами уже приступили к их подготовке. В охране общественного порядка при проведении мероприятий в помощь сотрудникам полиции будут задействованы представители народных дружин и войск Национальной гвардии, а также дежурные и представители административного персонала.

Завершая заседание, Александр Коновалов призвал всех ответственных лиц максимально серьезно подходить к обеспечению безопасности, чтобы новогодние праздники прошли без происшествий.