Общество

Институт профессионального образования «Эксперт» приглашает псковичей на бесплатный семинар по пожарной безопасности

Институт профессионального образования «Эксперт» приглашает на бесплатный семинар по пожарной безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, 16 января в 14.00 участники семинара смогут задать вопросы и получить ответ от сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову.

В ходе семинара слушатели получат подробные разъяснения о практике проведения надзорных проверок, практические комментарии к правовым аспектам обеспечения пожарной безопасности на предприятиях.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Леньшин озвучит данные по статистике пожаров в Пскове и области и о распространенных нарушениях, которые к ним привели. Кроме того, расскажет о проверках МЧС, о мерах подготовки, необходимой документации, которая обязательно должна присутствовать на предприятии, и об ответственности, которая наступает в случае недобросовестного исполнения правил и предписаний.

Квалифицированный специалист МЧС Дмитрий Довгань прочитает лекцию об обеспечении надлежащего противопожарного режима на предприятии: практике выполнения требований пожарной безопасности, системах противопожарной защиты и организации работы с персоналом предприятия по обеспечению противопожарного режима.