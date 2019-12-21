Общество

Петр Алексеенко об экологии в Псковской области: У семи нянек дитя без глазу

«У семи нянек дитя без глазу», - так охарактеризовал работу различных общественных, парламентских и провластных структур в области экологии в Псковской области лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко в Псковском областном Собрании депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил сегодня, 24 декабря, в рамках выступления, предваряющего очередную сессию регионального парламента.

Петр Алексеенко подчеркнул, что сегодня вопросы экологии сравнялись с влиянием на жизнь жителей страны и региона с социально-экономическими и политическими вопросами.

При этом он обратил внимание, что существует несколько органов, которые занимаются вопросами экологии, среди которых он назвал Общественный совет общественного форума «Экология», постоянный парламентский комитет по вопросам экологии, рабочую группу при администрации Псковской области и множество общественных организаций.

Однако, отметил Петр Алексеенко, несмотря на наличие всех этих структур, вопросы загрязнения окружающей среды стоят по-прежнему остро. В частности, он указал на работу свиноводческих комплексов в южной зоне Псковской области. «Предлагаю чиновникам пожить летом в Невельском районе. Думаю, после этого им сразу станет понятно, насколько там чистый воздух», - высказался депутат.

«Не все гладко и с так называемой мусорной реформой. Неоднократно в этом зале проблема обсуждалась в рамках парламентского часа», - напомнил он. Петр Алексеенко также указал на то, что, по его мнению, в Псковской области действует завышенный тариф за обращение ТКО. «Было 300-400 рублей за куб, а теперь 700-800 рублей, то есть тариф вырос в два раза. При этом игнорируется указания УФАС по уменьшению тарифа», - добавил парламентарий.

«Продолжается эпопея со строительством химкомбината «Титан-Полимер». В спешном порядке проведено какое-то совещание и получены все разрешения. Однако государственная экспертиза до сих пор не сделана. Вместо экологической экспертизы представлено заключение главного врача Центра гигиены и эпидемиологии», - заявил Петр Алексеенко.

Он также отметил, что вызывает беспокойство тот факт, что участок, выделенный в ОЭЗ Моглино под строительство завода, находится в 500 метрах от птицефабрики в Тямши. Их санитарные зоны пересекаются, птицефабрика не может выполнить условия по уменьшению своей санитарной зоны и поэтому находится под угрозой закрытия.