Общество

Лев Шлосберг: Дотации для Псковской области должны быть увеличены в два раза

Федеральная система формирования бюджета регионов предопределяет его дефицитность. Для нормального формирования регионального бюджета, дотации федерального бюджета должны быть увеличены в два раза. Такое мнение высказал лидер фракции «Яблоко» Лев Шлосберг в ходе очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Во многом федеральная политика определяет бюджет. Мы видим острожный рост налоговых и не налоговых доходов, которые составляют основную часть бюджета Псковской области. При этом подоходный налог составляет почти половину бюджета, то есть население наполовину формирует бюджет», - заявил Лев Шлосберг.

Он отметил, что безвозмездные поступления со стороны государства в бюджет Псковской области являются хаотичными и зависят от конкретных проектов и личных договоренностей администрации Псковской области с Минфином.

«В поступлении целевых средств нет никакой закономерности. Каждый год в бюджете формируется провал, чтобы восстановить этот провал, используются кредиты, как коммерческие, так и федеральные. В этом году государство фактически прекратило кредитование на выгодных условиях, соответственно Псковская область перестает давать такие же кредиты в муниципальные образования», - заявил Лев Шлосберг.

«То, что происходит с бюджетом в нашей стране, нельзя назвать никак, кроме колониальной бюджетной политики. Межбюджетные отношения федерации и регионов являются репрессивными и фиксируют низкий уровень бюджетной обеспеченности», - заключил депутат.