Общество

Администрация Новоржевского района прокомментировала ситуацию с ребенком, которому не обеспечили проезд на спартакиаду

В адрес редакции Псковской Ленты Новостей поступило обращение от администрации Новоржевского района. В соответствии со статьей 46 закона РФ «О средствах массовой информации» администрация Новоржевского района представляет свое видение вопросов, освещенных в СМИ, в том числе на ПЛН в материале «В Псковской области появится система оценки эффективности глав районов» от 21 декабря.

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Приводим текст обращения районной администрации:

««В одном из районов не смогли обеспечить поездку школьнику на спартакиаду. Хотя машина была организована, но в итоге все было отменено. Можно по-разному относиться к президенту, губернатору, «Единой России», но когда речь идет о детях, особенно оставшихся без попечения родителей, так делать нельзя. Кстати, у парня были шансы на победу», - отметил Михаил Ведерников, обращаясь к главе Новоржевского района.

14 декабря 2019 года спортсмены Новоржевского района принимали участие в нескольких мероприятиях: чемпионат Псковской области школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в городе Опочке, первенство школьной лиги по мини-футболу среди общеобразовательных организаций Псковской области в рамках реализации российского проекта «Мини-футбол в школу» в городе Дно. Команды Новоржевского района были направлены на соревнования на автобусах, допущенных к перевозке детей с соблюдением всех нормативных требований по организованной перевозке детей. Отправить еще одну команду, даже одного ребенка, законным способом мы уже не имели возможности. При этом необходимо отметить, что распоряжением УМВД России по Псковской области №221 от 29 ноября 2019 года п.1.1. ответственность за организацию доставки команд участниц финальных соревнований возложена на Отдел Полиции по Новоржевскому району (С.А.Корныльев)».