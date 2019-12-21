Общество

Финансирование реализации нацпроектов в Псковской области в 2020 году вырастет на 4,1 млрд рублей

Финансирование реализации национальных проектов в Псковской области в 2020 году вырастет на 4,1 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

В частности, по его словам, в 2020 году на реализацию нацпроекта «Демография» запланировано 2,6 млрд рублей. Львиная доля средств пойдет на финансовую поддержку семей при рождении ребенка – это 1,7 млрд рублей (на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году).

«За последние пять лет число многодетных семей в Псковской области выросло более чем на тысячу – и нам жизненно необходимо поддерживать эту тенденцию», - поставил задачу Михаил Ведерников.

Также отдельно он напомнил про задачу к концу 2021 года обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет и заметил, что в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере почти 350 млн рублей на строительство 5 детских садов: в Пскове, Великих Луках и Псковском районе.

Финансирование нацпроекта «Образование» выросло с 500 до 843 млн рублей. 538 млн заложены на строительство новой школы в Великих Луках. 76 – на завершение строительства второго технопарка «Кванториум».

На нацпроект «Здравоохранение» в следующем году предусмотрено 954 млн рублей. Ключевые позиции: 308 млн рублей пойдут на создание единого цифрового контура в системе здравоохранения и ещё 301 – на борьбу с онкологическими заболеваниями.

В 2020 году на проект «Жилье и городская среда» будет направлено порядка 180 млн рублей, из которых 176 млн рублей – на региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Он включает в себя реконструкцию набережной реки Шелонь в Порхове (50 млн), реконструкцию парка Петровский у Земляной крепости в Великих Луках (46 млн), благоустройство общественной территории у школы в Изборске (49 млн рублей).

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 2,4 млрд рублей, на которые планируется отремонтировать 123 км региональных автомобильных дорог. «Но, думаю, этот показатель мы снова перевыполним», - заключил Михаил Ведерников.