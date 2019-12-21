Общество

В Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие»

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, в декабре на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели более 900 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 46 административных протоколов. Изъято 84 единицы гражданского оружия, 207 патронов.



В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.