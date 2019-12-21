Общество

Игорь Дитрих рассказал об успехах в области здравоохранения Псковской области и призвал не обесценивать дело врачей

Вокруг системы здравоохранения в стране и в Псковской области формируется негативный имидж, что наносит урон престижу профессии врача и нивелирует успехи в области здравоохранения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в выступлении, предваряющем очередную сессию регионального парламента, озвучил депутат Псковского областного Собрания, врач-хирург Игорь Дитрих.

«На протяжении многих лет с этой трибуны мы слышим негативные пессимистичные выступления оппонентов. И тем самым формируем негативные настроения среди населения. Выдергивается из контекста все отрицательное и игнорируется все положительное. Постоянно поддерживается мысль, что все хорошее получилось само собой, но если что-то не так, то во всем виновата "Единая Россия"», - отметил он в своем выступлении.

Игорь Дитрих обратил внимание, что депутатам представлен социально направленный бюджет области, в котором 15,6% средств выделено на здравоохранение. «За последние годы и в частности, в бюджете следующего года, в здравоохранение вкладывается беспрецедентное количество средства. Построены новые лечебные учреждения, получено огромное количество высокотехнологичного оборудования, выполняются нацпроекты, оказываются санавиционные услуги. Оппоненты утверждали, что вертолет нечем заправлять, а доктора летают на рыбалку и охоту. Это, конечно, неправда. Произведено более 150 вылетов бригад врачей. Наверное, ни один пациент не скажет, что это дорого или что это неправильная трата бюджетных денег», - добавил он.

«Я сам иногда критикую и задаю неудобные вопросы по системе здравоохранения, в частности в адрес территориального ФОМС я задаю вопрос - сколько пролечено местного населения за пределами области. Но я понимаю, что за последние три года бюджет ФОМС увеличился на три миллиарда до восьми миллиардов. Нужно смотреть с точки зрения пациентов. Когда еще была возможность у наших пациентов попасть в федеральные клиники и получить там лечение бесплатно, включая пересадку органов и другие важные операции», - отметил Игорь Дитрих.

«Когда у нашего населения был доступ к сосудистым центрам? Не так давно было, когда человека с инсультом оставляли дома. И, если через 10 дней он не умирал, его забирали в больницу. Сейчас 100% пациентов с инсультом госпитализируется, а процент выживаемости стал выше», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что достаточно большие суммы закладываются в бюджете следующего года на обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Не только инвалидов, а всех. Когда еще был такой доступ к лекарствам?» - добавил Игорь Дитрих.

«На протяжении многих лет сформировано общественное мнение, что медицинское сообщество интересует только заработная плата. На самом деле это не так. Люди работают в этой сфере, потому что они понимают свой долг. Да снижается престиж профессии, но это мы формируем этот негатив. Если с пациентом все хорошо, то слава богу, а если случается какое-то осложнение, то виноват доктор. Почему происходит такая подмена понятий? Давайте вспомним недавнее нападение на доктора в детской больнице. Это наглядный пример, как сформировано общественное мнение. Кто выступил в поддержку доктора? Хотя делается очень много за последнее время, очень много спасено жизней», - заявил Игорь Дитрих.

Депутат подчеркнул, что люди в сфере здравоохранения всю жизнь работают по модели 24/7. «Каждому доктору от нашего лица нужно низко поклониться», - призвал он.

В конце выступления Игорь Дитрих всех поздравил с Новым годом и пожелал крепкого здоровья.