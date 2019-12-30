Общество

Грандиозная новогодняя распродажа шуб от «Кировской меховой фабрики» пройдет в Пскове

Сказочно богатый выбор шубок и полушубков, а также головных уборов ждет псковичей на выставке-распродаже, где представлена продукция «Кировской меховой фабрики».

Грандиозная новогодняя распродажа шуб состоится 6-8 января в СРП «Простория» (Иркутский переулок, 2).

Только по промокоду с сайта компании-производителя можно купить шубу с выгодой до 50 тыс. рублей.

«Кировская меховая фабрика» - это современное производство, отшивающее огромное количество разного рода изделий из меха норки, нутрии, лисицы, мутона, рекса, блюфроста, орилага.

Каждый вид меха имеет свои характерные особенности, преимущества и недостатки, и оттеночную палитру. На выставке можно ознакомиться с цветовой палитрой всех видов меха, выбрать идеально подходящий оттенок и чувствовать себя в такой шубке или полушубке королевой.

Норка поражает оттеночным разнообразием. Большинство вариаций окраса природного происхождения, превалирующая часть необычных тонов получилась в результате работы селекционеров.

На выбор и белый жемчуг, и молочный, и нежно-розовый, и сего-голубой, и серо-синий, и сине-фиолетовый, и коричнево-бордовый, и светло-кофейный, и нежно-кофейный, и ореховый, и графитовый, и мокрый асфальт, и насыщенно черный, и угольный.

Особый шик в последнем сезоне - оттенки блю ирис вельвет и блек вельвет, это с необычной фактурой, напоминающей бархат, мех с насыщенно сине-фиолетовым отливом и насыщенно черный. Есть и искусственно окрашенные шкурки в необычные цвета: коралл, лимонный, фуксия, изумруд.

Лисица привлекает внимание не только шикарной пушистостью, но и окраской меха. Ведь природная расцветка лисы отличается от норки. У лисы много различных цветов, их нюансов присутствует в одном окрасе. К примеру, огневка - это ярко рыжий цвет с незначительным серым оттенком по краю ворса. А рыжий - это красно-оранжевый окрас с редко встречающимися беловатыми подпалинами. Крестовка или гибрид чернобурки и рыжей лисицы привлекает внимание темно-рыжим оттенком с черным, последний который расположен вдоль хребта и в виде полос расходится к конечностям. При сшивании нескольких шкурок получается характерный рисунок, напоминающий креста.

Мутон или мех стриженой овцы бывает и молочно-белым, и графитовым, и серым, и коричневым, и черным. Рекс и блюфрост как гибридные меха в основном сочетают в себе серый с белым и незначительно попадающимся черным.

Модели шуб выпуска 2018 года будут продаваться со скидками до 50%.

Это отличный вариант совсем недорого приобрести качественное фабричное изделие.