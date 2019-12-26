Общество

Александр Козловский рассказал о взаимоотношениях с экс-секретарем Псковского реготделения «Единой России»

«С бывшем секретарем регионального отделения, который сейчас является моим заместителем, у нас всегда складывались хорошие отношения», - рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя рабочий тандем с бывшим секретарем Псковского реготделения партии Александром Котовым.



«Я благодарен Александру Алексеевичу за поддержку еще в момент, когда я избирался в Государственную Думу. Здесь нужно понимать, что тот опыт руководства партией, который у него есть, бесценен. Он тоже занимался развитием партии, а мы продолжаем это делать. У нас полное взаимопонимание», - заявил Александр Козловский.

Он рассказал, что в Александр Котов отвечает за партийные проекты и отметил, что это очень важное направление работы. «Нужно понимать, что таких лидеров общественного мнения в регионе немного, возможно, он единственный человек, который пользуется авторитетом во всех районах и на всей территории Псковской области. Глупо было бы не использовать его авторитет и знания на пользу развития партии», - заключил Александр Козловский.