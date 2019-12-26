Общество

В Псковской области пройдет конкурс-фестиваль «Таланты России»

Открыт прием заявок на конкурс-фестиваль в рамках Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Заявки на участие принимаются до 15 января 2020 года. Для участия в конкурсе приглашаются художественные коллективы и отдельные исполнители домов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений, концертирующие самостоятельные исполнители. Члены жюри - представители высшего педагогического состава ведущих профильных вузов Москвы.

Конкурс будет проходить в один тур по следующим номинациям: «Хореография», «Вокал», «Инструменты», «Театр», «Театр мод», «Цирковое искусство». Для участников предусмотрено 4 возрастные категории: «Беби» (до 5 лет включительно), «Дети» (6–8 лет, 9–12 лет, 13–15 лет), «Взрослые» (16–19 лет, 20–25 лет, от 26 лет) и «Смешанная группа».

Конкурс состоится 18 января 2020 года в Нееловском районном доме культуры муниципального бюджетного учреждения «Псковский районный Центр культуры».

Цели проекта «Таланты России» - поддержка талантливых коллективов и исполнителей, а также создание дополнительных условий для их профессионального роста, сохранения культурной самобытности народов, развития инноваций в сфере исполнительской культуры и укрепления международных связей.

Добавим, артисты Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России» из разных регионов РФ и стран зарубежья неоднократно участвовали в значимых событиях Москвы и выступали на таких площадках как Красная Площадь, Парк Фили, Олимпийская Деревня, Екатерининский парк и др. Выезжали с гастролями в Краснодарский Край и Республику Крым.

Форма заявки на участие в проекте находится на сайтах www.talentsofrussia.ru и www.клёнмедиа.рф. Их можно заполнить в одном из наиболее удобных форматов: по форме Word, по электронной форме, в свободной форме (ФИО или название коллектива, исполняемые произведения, хронометраж, преподаватели, учреждение, контакты и т. п.). Заполненные заявки нужно отправить в оргкомитет по электронной почте: klenmedia7@yandex.ru до 15 января.

Контакты оргкомитета Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России»: 121170, РФ, Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10 корп. 1, пом. 1, ком. 11. Телефоны: для регионов РФ +7 (968) 942 58 61; + 7 (926) 853 82 37, международный +7 (999) 970 14 18, г. Москва +7 (495) 923 34 44. Электронная почта проекта: klenmedia7@yandex.ru

Сайт конкурса: http://talentsofrussia.ru/.