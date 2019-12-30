Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

Он отметил, что заканчивается яркий, запоминающийся, сложный и богатый на события год. «Совместными усилиями мы сделали многое, что сегодня вызывает хорошие и приятные воспоминания», - сказал глава региона и подчеркнул, что в этом году каждый житель Псковской области доказал свое неравнодушие, готовность принимать на себя ответственность и, в независимости от возраста, убеждений, профессии, стремление сделать родной регион лучше.

«Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наше будущее зависит только от нас самих, и каждый может и должен внести свой вклад в общую работу», - уверен Михаил Ведерников.

Он выразил искренние слова благодарности работниками бюджетной сферы за их тяжелейший и часто неблагодарный труд, государственным и муниципальным служащим, тем, кто умеет слышать людей, воспринимает их боль как свою, предпринимателям и промышленникам, развивающим наш регион и понимающим свою социальную ответственность, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, рабочим, журналистам, волонтерам, общественникам, всем неравнодушным людям, кто своим трудом, душой и верой каждый день делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее и благополучнее.

«Хочу от всей души пожелать вам встретить 2020 год в кругу самых близких людей, добиться реализации намеченных планов и осуществления желаний. Крепкого вам здоровья, благополучия, сил и большого человеческого счастья! Поздравляю с Новым годом, и пусть все сбудется!» - пожелал Михаил Ведерников.