Общество

Начинавший карьеру в псковском театре Эммануил Виторган отмечает 80-летие

Президент РФ Владимир Путин поздравил Народного артиста России Эммануила Виторгана с 80-летием и отметил, что он по-прежнему востребован зрителями.

«Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством Вы покорили сердца зрителей всех поколений. Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают Вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы», - отметил глава государства в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Путин пожелал Виторгану здоровья, успехов и всего наилучшего.

Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. По окончании Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии принят в труппу Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина, а с 1963 года - в труппу Ленинградского театра драмы и комедии. В 1967 году переходит в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола.

В 1970 году переезжает в Москву, где работал в Московском драматическом театре им. К.С.Станиславского. В 1982 Виторган работает в театре на Таганке, 1984-2005 годах работал в Академическом театре им. В.Маяковского.

Актер открыл и руководит «Культурным Центром Эммануила Виторгана».

Виторган снялся более чем в 100 кинокартинах, среди которых «Чародеи», «Тревожное воскресенье», «Благочестивая Марта».