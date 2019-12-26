Общество

Накануне Нового года единороссы вручили подарки детям Бельско-Устьенского интерната

Островские единороссы поздравили с Новым годом воспитанников Бельско-Устьенского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, все 70 ребят получили от партийцев сладкие подарки, а коллектив учреждения - праздничный торт.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда». «Мы уже 9 лет посещаем этот дом-интернат. Дарим свое тепло и наполняемся радостью сами. Это же обездоленные дети, которым, конечно, не хватаем внимания», - сказал секретарь первичного отделения «Единой России» №250 Роман Заяц.

Воспитанники Бельско-Устьенского дома-интерната каждый год представляют гостям новый спектакль, и в этот раз они показали партийцам «Последний богатырь».

Партийный проект «Единой России» «Единая страна – доступная среда», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ, для того чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание в рамках партпроекта уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.